Bon pied bon oeil. La Chaux-de-Fonds, métropole horlogère

A La Chaux-de-Fonds, la beauté se cache souvent dans les détails. Illustré de 370 photos et 30 images d'archives, ce guide met en valeur 262 objets du patrimoine, de l'immeuble remarquable au détail de ferronnerie. Au fil des pages, vous y découvrirez la richesse et la diversité de cette ville inscrite, avec sa voisine Le Locle, sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour son urbanisme horloger. Huit thèmes permettent d'aborder la Métropole horlogère par l'angle de la Belle Epoque, de l'Art nouveau et de sa variante locale le Style sapin, de l'horlogerie ou encore de son histoire générale. Une section est consacrée à Le Corbusier et trois autres présentent les musées, l'offre de l'Office du tourisme et des points de vue à ne pas manquer. A la fois livre d'art et guide touristique, cet ouvrage se déguste sur son canapé comme à travers la ville. Le plan annexé invite à arpenter les rues d'un bon pied et avec un bon oeil. A vous de créer vos parcours. Ouvrez l'oeil et soyez curieux !