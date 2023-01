L'oeil de Gaïa. 35 cartes oracle pour vous connecter avec les esprits de la nature

Gaïa, notre Terre-Mère, est peuplée de nombreux esprits. Fées, gnomes, lutins, elfes, faunes, licornes... , tous ces êtres mystérieux sont détenteurs d'une profonde sagesse et de précieux enseignements ! Ce coffret contient 35 cartes magnifiquement illustrées, chacune d'elle présentant un esprit dissimulé dans la nature. Un livre d'accompagnement délivre les messages de ces êtres, ainsi que différentes méthodes de tirage. Vous pourrez ainsi vous connecter à l'énergie de la Terre et trouver les réponses à toutes vos questions. Les esprits de la nature vous protègent et vous guident. Ecoutez-les et laissez éclore vos sensations et votre intuition...