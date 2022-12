Revue des Sciences Sociales N° 68/2022 : 50 ans d’écriture en sciences sociales. Rétrospectives et perspectives

Ce numéro constitue l'occasion de fêter les 50 ans de la Revue des sciences sociales et de revenir de manière collégiale sur son histoire et sur les transformations actuelles de l'édition en sciences humaines et sociales. Cette année la Revue des sciences sociales célèbre un demi-siècle de publications. Ce numéro constitue l'occasion de revenir sur les raisons de sa fondation et sur une communauté d'approches dessinée par une histoire, des postures scientifiques, une inscription spatiale et un ancrage institutionnel. Mais plus généralement, cet anniversaire nous a permis de réfléchir collectivement aux conditions d'émergence d'une revue, ainsi qu'aux défis intellectuels et aux contraintes économiques qui influencent aujourd'hui le paysage de l'édition en SHS. Enfin, dans un contexte qui semble de plus en plus marqué par des procédures standardisées et hégémoniques de rédaction scientifique et d'évaluation, nous nous arrêtons sur les nouvelles formes d'écriture en sciences sociales qui convoquent le récit, la poésie, l'image, la vulnérabilité même du chercheur pour raconter, sans complaisance ou condescendance, la diversité des existences sociales.