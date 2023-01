Et si, pour vos 50 ans, vous héritiez d'un pistolet ? C'est ce legs que vous offre L'Indélicatesse, roman pétillant, tour à tour ludique et mélancolique. En apparence, la vie de Xavier Bovary est une réussite notoire. Son métier de dermatologue lui permet d'examiner toute une gamme d'épidermes sans que personne ne s'aperçoive de son penchant peu commun pour la peau. La patientèle afflue, son épouse est d'une beauté troublante, ses enfants truculents mordent la vie à pleines dents. Tout semble donc aller pour le mieux, jusqu'au jour où, pour ses 50 ans, Xavier reçoit un colis notarié pour le moins inattendu. Transmis comme un mauvais gène par son grand-père mort vingt ans auparavant, le scellé dont il devient le propriétaire contient un vieux pistolet chargé. Pourquoi ce legs ? L'incompréhension de Xavier est totale. La tranquillité de son existence vole en éclats et il se trouve renvoyé à ses contradictions les plus profondes. Alors, sans vraiment le vouloir, peut-être guidé par le souvenir de son grand-père et sa volonté de chasser l'indélicatesse où qu'elle se trouve, il commet l'irréparable. Roman pétillant, tour à tour ludique et mélancolique, L'Indélicatesse s'empare lentement du lecteur pour le serrer comme un boa.