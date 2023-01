Coeur instamment dénudé

L'auteur et metteur en scène Lazare réinvente le mythe de Psyché ? jeune mortelle dont Cupidon, fils de la déesse Vénus, s'éprend et rend amoureuse de lui en utilisant ses pouvoirs ? pour explorer ce qu'est le désir. En quoi est-il profond, factice ou dicté ? Désir amoureux, désir d'appartenance, de reconnaissance, de possession, de croyance, d'émancipation... Entre le vieux monde des dieux, des mystères, et l'abstraction et les lois du nouveau monde, Psyché va devoir trouver sa propre voie, son chemin d'être humain. Une multitude de personnages habite cette fable contemporaine composée de rencontres, de conflits, de poèmes, de solidarités, de chansons, d'élans de vie au milieu du chaos.