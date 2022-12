Batman Rebirth Intégrale, Tome 3

Le mariage de l'année approche a ? grands pas. Les préparatifs sont lancés et les invitations envoyées. Pourtant, le Joker n'a toujours pas reçu la sienne et il commence a ? s'impatienter... De leur côté, les plus vieux ennemis de Batman ont décidé d'empêcher a ? tout prix que l'union entre le Chevalier Noir et Catwoman se réalise. Les membres de la Bat-Famille parviendront-ils a ? stopper les actes de Silence, de Ra's al Ghul ou encore du Sphinx, avant le fatidique jour des noces ?