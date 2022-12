Geoff Johns présente Flash Tome 5

Après avoir recouvré la mémoire, Wally West, l'homme le plus rapide du monde, reprend son rôle de protecteur de Central City sous le nom de Flash. Devant affronter le retour de plusieurs anciens ennemis, le Bolide Ecarlate doit également faire face à une révélation susceptible de bouleverser son existence : les secrets cachés de Barry Allen, le précédent Flash qui a été pour lui bien plus qu'un mentor. La méfiance s'installe entre Flash et ses équipiers de la Ligue de Justice, y compris Wonder Woman.