The Witcher 3, les coulisses d'un monument

800 prix, 40 millions d'exemplaires écoulésA : The Witcher 3 est le jeu de rôle occidental le plus acclamé de l'histoire du genre. Dans cet ouvrage, 14 membres du studio CD Projekt dévoilent les coulisses d'une superproduction humaniste à 80 millions de dollars, façonnée par leurs vies et par leur pays, la Pologne. Une analyse des deux grands thèmes du jeu, empathie et filiation, forme le fil rouge de cette passionnante exploration d'un monument de la pop culture.