Le château des comtes d'Albon

Les fouilles archéologiques de la "Tour d'Albon" (Drôme) ont mis au jour un important ensemble palatial inédit, écrivant en parallèle l'histoire de ce centre de pouvoir, de ses origines et de son évolution au cours du Moyen Age. Dominant la vallée du Rhône au sud de Vienne, la "Tour d'Albon" (Drôme) est un site emblématique de l'histoire du Dauphiné qui a mis au jour un important ensemble palatial inédit, écrivant en parallèle l'histoire de ce centre de pouvoir, de ses origines et de son évolution au cours du Moyen Age. Avant fouille, le site médiéval se présentait comme une simple motte castrale surmontée d'un donjon carré et séparée du plateau par un profond fossé. La première implantation, à la fin de l'époque carolingienne, est constituée de bâtiments de bois et d'une petite chapelle, protégés. La fin du XIe siècle voit la construction d'un ensemble monumental comprenant un bâtiment palatial de grandes dimensions et l'agrandissement de la chapelle castrale, complétés au début du XIIIe par l'édification de la tour sur motte et d'une enceinte de pierre. Une analyse des mobiliers et une étude documentaire approfondie permettent de retracer la genèse et l'histoire dynastique de la famille d'Albon, l'évolution de sa politique et de sa position régionale, sans oublier les caractéristiques et les évolutions architecturales de ce lieu central du pouvoir comtal avant qu'il ne soit délaissé.