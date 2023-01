Santé et environnement : quinze ans de politiques publiques. n° 120 - décembre 2022

Santé et environnement : que recouvrent ces mots très généraux ? C'est en 1994, à la conférence d'Helsinki, que l'OMS définit la "santé environnementale" en incluant à la fois "les facteurs, physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement" et les "pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures" . Mais il faudra encore attendre dix ans pour que la France mette en oeuvre le premier plan santé-environnement (2004-2009) renouvelé depuis tous les cinq ans et décliné en plans régionaux santé environnement. Le dossier du numéro 120 d'Adsp propose un panorama de l'évolution des risques environnementaux pour la santé, avérés ou suspectés, au cours des quinze dernières années et de l'impact des politiques publiques sur leur réduction. Après un état des lieux sur plusieurs domaines (les polluants atmosphériques, l'environnement intérieur, les risques émergents, les produits chimiques dans l'eau, l'alimentation et les produits de consommation), l'évolution de la perception du public au cours des deux dernières décennies sera présentée. Le rôle des collectivités territoriales a été déterminant dans la prise de conscience et l'acculturation du public et de très nombreuses initiatives locales et régionales se sont développées. Différentes institutions oeuvrent dans le champ santé environnement et la parole sera donnée aux principaux acteurs du domaine. Cependant, il reste beaucoup à faire. Si certains domaines se sont nettement améliorés, d'autres stagnent et des propositions d'évolution seront présentées.