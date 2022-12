Cahiers de Littérature Orale N° 88/2022 : Oralités enfantines et littératures

Ce numéro s'intéresse particulièrement à la production d'écrits littéraires qui sont allés puiser dans les imaginaires et les pratiques orales de l'enfance ainsi qu'aux liens qui se nouent entre eux à travers une inventivité langagière particulièrement féconde. La culture enfantine de tradition orale, présente dans la plupart des cultures, est aussi à l'oeuvre dans la littérature (écrite). En effet, des historiettes, devinettes, contes, comptines, chansonnettes, etc. , à la littérature écrite, il y a une inspiration réciproque, qui amène à considérer les relations productives que la littérature entretient plus largement avec les imaginaires culturels de l'enfance. Ce numéro 88 de Cahiers de littérature orale se concentre donc sur les modalités de cette présence latente ou explicite des oralités enfantines en littérature moderne et contemporaine. Les contributeurs s'interrogent sur ce que le texte littéraire quête dans ces univers discursifs enfantins, sur la distribution des oralités enfantines selon les périodes, les esthétiques ou les genres littéraires, sur les modes de sémiotisation écrite des pratiques orales enfantines sur le plan stylistique, narratologique et sémantique, enfin sur les modalités de circulations entre culture enfantine orale (l'enfance de l'art) et culture littéraire (l'art de l'enfance).