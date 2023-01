Techniques d'optimisation. Tome 1, Optimisation continue

L'optimisation vise à contrôler les entrées (variables) d'un système, d'un processus ou d'un modèle pour obtenir les sorties souhaitées (contraintes) au meilleur coût. Selon la nature des entrées à contrôler, on distingue l'optimisation continue, discrète ou fonctionnelle. Ce premier volume est dédié aux techniques d'optimisation continue. L'optimisation mathématique est en développement constant depuis les années 1950 et l'apparition des premiers ordinateurs. Devant la variété des algorithmes et des logiciels disponibles, il est parfois difficile pour un non spécialiste de s'y retrouver. L'objectif de ce livre est de donner un aperçu d'ensemble du domaine. Dans chaque chapitre, les développements théoriques et démonstrations se limitent à l'essentiel. Les algorithmes sont accompagnés d'exemples détaillés en vue de faciliter leur compréhension. Il s'adresse aux étudiants, ingénieurs et chercheurs désireux d'acquérir une connaissance générale sur les techniques d'optimisation mathématique.