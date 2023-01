Revue des Sciences Humaines, n° 348/octobre-décembre 2022. Romans et chansons

Ce dossier s'attache aux interférences de la chanson et du roman de langue française, depuis 1968 : que demande le roman à la chanson ? que retiennent les chansons des romans ? Il observe les figures hybrides de romanciers devenus auteurs de chansons et de chanteurs devenus romanciers. Il examine les collaborations artistiques de romanciers et de chanteurs. A travers zones de frottement et de porosité, il cerne les enjeux d'une aimantation réciproque et le maintien de singularités irréductibles.