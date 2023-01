VST N° 156 : Où va la pédopsychiatrie

Alors que la pédopsychiatrie est confrontée à une très forte hausse de demandes, que les troubles chez les enfants et adolescents ont notablement augmenté depuis une dizaine d'années, l'intolérable manque de moyens matériels mais surtout humains pour prendre en charge la souffrance infantile se fait de plus en plus criant. Trop souvent dans l'impossibilité de répondre aux sollicitations des familles en détresse, les professionnels eux-mêmes sont traversés de questionnements, de doutes, de désarroi. La pédopsychiatrie, cette médecine qui s'enorgueillait jusqu'alors de se consacrer à l'accueil et l'attention de chaque enfant et de sa famille, sans craindre le temps nécessaire au soin psychique, en revendiquant les approches collectives des équipes, en travaillant en réseaux avec les autres lieux d'accueil de l'enfant et les professionnels, se voit contrainte aujourd'hui d'abandonner sa spécificité. Où va la pédopsychiatrie ? Comment exercer une relation soignante authentique ? Comment les autres professionnels de l'enfance, ou les familles, perçoivent-ils les enjeux de ce qui se joue actuellement pour ce secteur ?