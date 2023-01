Venise. Edition 2023-2024

Place Saint-Marc, palais des Doges, galeries de l'Académie, vaporetti sur le Grand Canal, marché du Rialto, bacari et cafés historiques pour un spritz, artisans d'art ou boutiques de créateurs, balade sur les traces du Tintoret ou échappée dans la lagune : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier - Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes- Des idées et des balades pour découvrir la ville autrement.