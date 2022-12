"Comment reconnaît-on un texte de Christelle Bréjon ? D'abord à sa structure, ramassée, une trentaine de lignes format Facebook. Par association d'idées et assonances, les mots se suivent, emportés dans une cascade bouillonnante et brouillonante, mais qui n'est qu'un désordre savamment ordonné et orchestré. Un jeu vocalique, mais pas que. Il y a du sens dans ce semblant d'insensé. Une forme qui se fout de l'orthographe comme de sa première dictée. Un majeur dressé, brandi devant les yeux des obsessionnels de la règle, et qui ne fait saigner que les globes des maniaques de la syntaxe. Ceux qui lisent avec le nerf optique et qui écoutent avec les tympans en lieu et place des vaisseaux qui irriguent le coeur. Ensuite à son rythme. Punchy et percutant. Une utilisation de la ponctuation telle qu'on peut l'observer dans les meilleures scènes de thrillers. Ca suinte l'angoisse, ça pue la trouille, ça dégouline le vécu. Un uppercut à chaque ligne et on tend volontiers son menton au suivant. Et puis le fond, bien sûr. Un strip-tease de l'âme. Un déballage qui pourrait paraître impudique s'il n'était pas poignant et soignant, et s'il ne disait rien sur notre société. Une autopsychanalyse à ciel ouvert qui nous éclaire sur nous-mêmes. Attention, travaux ! Piétons frileux et fragiles, rétifs à l'introspection, veuillez prendre le trottoir d'en face ! Et pour les scientifiques purs et durs, les inconditionnels de la pipette émotionnelle et du scanner affectif, les Saint-Thomas de la biologie thymique, je vous prescris un test PCB (qui prouve Christelle Bréjon) : introduire un coton-tige dans n'importe quel orifice conduisant au cerveau. Après analyse, vous y trouverez des traces d'éjaculation synaptique et de sperme cérébral. Rendez-vous à l'évidence : à l'image de Christelle écrivant d'un jet rageur, vous avez joui des hémisphères et mouillé votre chapeau ! "