Le guide pour devenir adulte

Tu as certainement dû entendre cette phrase durant ton enfance : "Tu comprendras quand tu seras plus grand ! " Ce livre te remémore de bons souvenirs d'enfance (les Wizz de MSN ou encore les jeans troués aux genoux à force de jouer aux billes dans la cour de récré) et te montre qu'en grandissant, on peut s'épanouir dans ce qu'on appelle... le monde d'adultes !