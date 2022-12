Poésie 19 vous invite à la quête du présent. Un présent authentique qui puise son origine dans l'éternité. Des images inspirées surgissent pour exposer cette aspiration. Sa poésie partage un désir paradoxal d'union totale à la réalité ainsi que de liberté. La versification est ici très singulière, car basée sur une forme atomique, c'est-à-dire non sécable, au sens propre. C'est une approche directe et sincère qui recherche expression non corrompue. Elle est basée sur une séquence de dix-neuf syllabes, réunies en trois vers, comme des bouquets. Cette écriture est traversée par le mystère de notre nature humaine. Elle invite à habiter le corps des mots.