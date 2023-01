L'attention aux vulnérabilités des élèves. Une conscience, pour une éthique de l'accompagnement des élèves

Dans le champ de l'éducation, les textes et discours institutionnels et la formation pédagogique réservent principalement le critère de vulnérabilité aux élèves affectés par un handicap. Ainsi, sont encore négligées les blessures parfois profondes et souvent peu visibles que vivent un spectre considérablement plus large de jeunes, notamment à l'école. Tous les enfants, les adolescents sont vulnérables, et nombre d'entre eux vivent, de manière passagère ou durable, des expériences familiales, amicales et scolaires qui les fragilisent émotionnellement de manière très vive au point d'orienter radicalement leur rapport à l'école, au savoir et leur parcours scolaire. L'auteur invite à mieux comprendre l'étendue et le poids des risques auxquels chaque élève se trouve plus ou moins exposé dans sa vie. Sur la base de nombreuses références scientifiques, il explicite les différents types de vulnérabilités, leurs contextes d'émergence et leurs facteurs. Il élargit le regard et la conscience vis-à-vis des blessures psychologiques et de leurs enjeux. Cette attention agit comme une clé donnant accès à l'amélioration des conditions de développement, de bien-être, de réussite et de réalisation personnelle. L'ouvrage aide à repérer les signes de vulnérabilité et propose des solutions pour aider les élèves à faire de leurs vulnérabilités des forces. Il montre comment de nombreux acteurs de l'éducation peuvent progresser en matière d'éthique de l'accompagnement des élèves et d'efficacité professionnelle.