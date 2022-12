Sexe et sexualité : discours littéraires et artistiques Cet ouvrage questionne les discours littéraires et artistiques sur le sexe et la sexualité, de l'acte licite, à vocation procréatrice, au péché de luxure. Sans prétendre construire un historique, l'étude mobilise différents champs du savoir - études littéraires, philosophie, psychanalyse, anthropologie, études cinématographiques et audio-visuelles - pour tenter de lever le voile sur une "obscénité sans frontières" .