Innovation durable. Feuille de route pour intégrer la durabilité dans votre stratégie

L'innovation sera durable ou ne sera pas. Que vous démarriez ou gériez une entreprise, lanciez un nouveau produit ou souhaitiez intégrer le développement durable dans votre activité, ce livre contient tout ce que vous avez besoin de savoir pour relever le défi écologique qui nous attend. L'innovation et la durabilité ne sont pas réservées aux start-up de deep tech ou aux entreprises de l'économie circulaire. Ce livre est une invitation à considérer, indépendamment de votre activité, les outils qui vous aideront à mettre en oeuvre une stratégie d'innovation globale durable. Aujourd'hui, "développer durable" est au mieux synonyme de décarboner son activité pour répondre à l'urgence de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de juguler l'augmentation des températures. Même si cela montre déjà une prise de conscience vitale, cela est loin de suffire. Nous ne prenons pas suffisamment en considération, dès la conception, l'impact environnemental de toute la chaîne de production. Forte de 20 ans d'expérience en tant que chercheuse et directrice de l'innovation, l'auteur vous propose un cadre combinant théorie et pratique qui : bat en brèche les idées reçues sur l'innovation durable et les obstacles qui vous empêcheraient de l'adopter expose tous les bénéfices économiques de passer à l'innovation durable récapitule toutes les solutions existantes présente de nombreux exemples de la façon dont certaines entreprises inspirantes ont sauté le pas offre une feuille de route pour l'application de l'innovation durable, quelle que soit votre structure. Ne ratez pas le virage ! L'innovation durable représente non seulement l'opportunité de vous positionner en tant que leader sur votre marché, mais surtout la chance non négligeable de survivre sur long terme. L'innovation est un levier incroyable à mettre au service du développement durable, mais bien plus que cela, elle va être à l'origine d'une nouvelle révolution industrielle.