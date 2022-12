Ranam N° 56/2022 : Transmission, transposition, transformation dans l’Angleterre de la première modernité. Essais en l’honneur de Jean-Jacques Chardin

Ce volume rend hommage aux talents de passeur de Jean-Jacques Chardin par une réflexion autour des notions de transmission, de transposition et de transformation telles qu'elles s'appliquent à l'Angleterre de la première modernité. Ce volume rend hommage aux talents de passeur de Jean-Jacques Chardin par une réflexion autour des notions de transmission, de transposition et de transformation telles qu'elles s'appliquent à l'Angleterre de la première modernité. Les contributions mettent en évidence les réseaux de sens qu'elles recèlent, par l'entrelacement de la tradition et de l'originalité. La première partie est consacrée à la portée didactique de certains textes, en tant qu'ils sont vecteurs d'un enseignement (livres d'emblèmes, poèmes de Crashaw). La deuxième partie s'intéresse à l'échange, ce point de contact, parfois de friction, qui induit souvent une transposition du matériau objet de l'échange (Shakespeare, Ovide, Whitney, Herbert). La troisième partie porte sur l'appropriation et la constitution du patrimoine culturel légué par la première modernité, qui se transmet, se transforme et se reconstitue au fil du temps (Cranmer, Bacon, poèmes du XVIe siècle, Basilikon Doron, description de personnages).