Cahiers d'études romanes N° 45/2022 : Le crime organisé, réalités et représentations. Italie et Amérique latine

Mafia, camorra, 'ndrangheta, carteles se sont imposées dans le crime, la politique et l'économie globale. Ce numéro des Cahiers d'études romanesétudie les romans, les pièces théâtrales, les séries télé, les films, les journaux, les photos, représentant ces organisations criminelles en Italie et Amérique Latine. Ce numéro des Cahiers d'Etudes Romanes se concentre sur les représentations littéraires et visuelles du crime organisé en Italie et dans les pays d'Amérique Latine, où l'influence des organisations criminelles est particulièrement sensible. Mafia, camorra, 'ndrangheta, carteles se sont imposés comme des forces incontournables du crime, mais aussi du monde politique et de l'économie locale et nationale, qu'elle soit illégale ou devenue légale par le blanchiment. Les recherches apparaissant ici sont focalisées sur les représentations du crime organisé? : on pourra lire des études sur des romans, des pièces théâtrales, des films, des séries télé, des journaux, des photos, qui représentent les organisations criminelles dans leur parcours historique ou dans leur réalité actuelle. Une attention particulière est portée à la création de mythologies que ces représentations impliquent, parfois en accord avec l'intention des auteurs, souvent en allant au-delà de leurs intentions mêmes.