La chance que tu as

Un jeune homme dont on ignorera le prénom est déposé au Domaine par ses parents, ou du moins un couple qui prétend l'être. Il est embauché comme serveur dans ce grand restaurant perdu au milieu d'une forêt, connu de ses seuls habitués. Fable contemporaine sur le monde du travail, c'est un récit dépouillé, très maitrisé, et extrêmement glaçant que nous livre l'auteur. Jusqu'où peut-on aller dans l'acceptation de conditions de travail humiliantes, sous prétexte qu'on a au moins la chance d'avoir un emploi ? Solitude, violence, humiliation, mais aussi persévérance du héros, le lecteur souffre avec lui et se voit complice, témoin de son honnêteté et de son désarroi, tout comme de son impuissance. Un premier roman à l'atmosphère kafkaïenne. Cette édition est augmentée d'une nouvelle inédite de l'auteur : Pauvre Cindy ? !