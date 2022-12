Jacky et Célestin. 1963-1966

L'intégralité des planches de Jacky et Célestin dessinées par François Walthéry de 1964 à 1965 La série crée par Peyo et Will en 1961 est confiée à Walthéry en 1964 après 4 histoires dessinées par Will et Azara. Il en dessinera 4 autres avant de passer le flambeau à Francis et Leloup fin 1964 pour reprendre Benoît Brisefer, autre création de Peyo et Will. Outre les 4 épisodes dessinés par François Walthéry, ce volume d'intégrale comporte un volumineux dossier signé Bertrand Pissavy, grand spécialiste du genre.