Mon cahier pour réussir cible concours fonction publique (tous concours administratifs toutes ca

Ce cahier ludique et pratique vous accompagne dans votre préparation aux concours administratifs. Conforme aux attendus des concours administratifs, ce cahier propose : - Des fiches de culture générale administrative comprenant l'essentiel à connaître sur la fonction publique - Des conseils méthodologiques pour vous organiser et vous préparer efficacement aux différents concours - Des mises en situation vous permettant de vous entraîner aux épreuves et de développer vos compétences