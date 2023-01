Rivalité Sino-Américaine en Indopacifique. chronique de tokyo

Parlons de l'Indo-Pacifique, ce monde constitué de plusieurs réalités géographiques, entouré des tensions des espaces maritimes et de la compétition sino-américaine qui s'esquisse pour son contrôle. Au-delà d'éclairages géopolitiques de ce monde stratégique et de la description saisissante de son contexte de compétitions géoéconomique et géomaritime exacerbés, ce livre fait valoir des idées dans lesquelles, sait-on jamais, chacun peut venir piocher pour se sensibiliser aux enjeux décrits, mais aussi nourrir sa compréhension autour d'une analyse de terrain. Résolument tourné vers une confrontation quotidienne et pragmatique avec de nombreux acteurs qui ont façonné le concept et l'influence de la politique étrangère du Japon dans ce monde, l'auteur brosse un portrait de l'Indo-Pacifique et le débat se concentre sur la question de savoir quelle Grand strategy sera la plus efficace parmi les grandes démocraties maritimes. Telles sont les conclusions de ce premier tome.