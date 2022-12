Les politiques économiques en Europe. 2e édition

Un examen critique, sous la forme d'une synthèse claire, accessible et mise à jour, des principaux questionnements sur les politiques économiques dans le cadre européen. Le partage des compétences entre l'Europe et les Etats membres relève du principe de subsidiarité qui permet de distinguer la politique économique de l'Europe de celle en Europe. Les mesures ne sont prises au niveau supranational que si l'on considère l'échelle européenne plus efficace que l'échelle nationale. Cette architecture unique des politiques économiques est-elle responsable des mauvaises performances économiques de la zone ? Une politique structurelle ambitieuse tournée vers une croissance inclusive et durable est-elle compatible avec la faiblesse du budget communautaire ? Le niveau très bas des taux d'intérêt constitue-t-il une opportunité à saisir pour mener une politique de relance européenne ? Cette deuxième édition mise à jour vise à analyser les contraintes qui pèsent actuellement sur les politiques économiques, particulièrement dans le cadre européen. Mêlant analyses théoriques et histoire des faits économiques, il permet de présenter de façon accessible les grands débats actuels sur les politiques à mener au sein de cet espace européen.