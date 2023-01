Propriétaires, locataires: à chacun ses dépenses

Un panorama complet de l'ensemble des questions relatives aux relations financières entre le propriétaire d'un logement nu ou meublé et son locataire : le loyer et son évolution, le dépôt de garantie et sa restitution, les charges locatives, l'entretien du logement et les travaux à réaliser... Un guide très pratique enrichi d'exemples concrets et chiffrés, de modèles de lettres... pour agir efficacement. La mise à jour des dernières évolutions législatives et règlementaires sur les rapports locatifs et des nombreuses jurisprudences récentes.