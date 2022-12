Mais alors, le père Noël… ?

La première lecture Petit Kiwi qui enquête sur l'existence du père Noël ! C'est le grand jour : Noël est enfin arrivé ! L'occasion pour Augustine et sa petite soeur Suzanne de retrouver toute leur famille. Leur cousin Alkilesh en profite pour leur affirmer que le père Noël n'existerait pas. Mais alors, qui apporte les cadeaux au pied du sapin la nuit de Noël ? Et pourquoi les adultes mentiraient-ils ? Augustine est désarçonnée, mais elle continue de s'amuser. En jouant dans la cave, elle brise malencontreusement le cadeau destiné à sa maman, pourtant bien caché. C'est le drame : si le père Noël n'existe pas, il ne pourra pas remplacer le présent, et sa maman se retrouvera sans cadeau le matin de Noël ! Augustine décide alors de tout faire pour réparer sa bêtise, et cela pourrait bien lui réserver des surprises...