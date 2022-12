Rockyrama N° 37 : Batman : Le Défi

Avec son 37e numéro, Rockyrama fait rugir la Batmobile et s'élance dans les rues sombres du Gotham de Tim Burton... Trois ans après le carton atomique qui a vu naître la Batmania, le cinéaste livre, avec cette suite, un conte de Noël obscur doublé de l'une des plus belles apparitions du justicier masqué. Dans un univers où les monstres ne sont jamais ceux que l'on croit, Tim Burton laisse parler son amour pour les créatures inquiétantes et explore jusqu'à leurs traumatismes secrets... Pour fêter le trentième anniversaire de Batman : Le Défi, Rockyrama vous invite à replonger dans la poésie étrange et mélancolique de Tim Burton, en compagnie de la sulfureuse Catwoman ou du terrible Pingouin, pour y découvrir la face sombre de la fête la plus célébrée au monde...