Une vie d'innovations pédagogiques et sociales. Entretiens avec Franck Petit

De son parcours innovant, scolaire et universitaire, marqué par une grande richesse intellectuelle, Guy Matteudi en a tiré une précieuse indépendance d'esprit et une curiosité insatiable. Dans ces entretiens avec Franck Petit, il expose ses différentes expériences professionnelles et politiques, de l'université et des grandes écoles (INSA de Lyon, Mines de Nancy) aux cabinets ministériels, en passant par la direction d'entreprises publiques (AFPA, ANCV). Il témoigne de rencontres faites et de projets menés auprès de personnalités universitaires (Jean Capelle, Bertrand Schwartz, Henri Desroches) et politiques (Michel Baroin, Marcel Debarge, Marcel Rigout ou Michel Delebarre).