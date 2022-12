Nouvelles torses et tortes

De quoi sont faites nos vies ? De travail, de sentiments, de traditions ? D'interdits, de contraintes, de songes ? D'ambitions et de regrets ? Sans doute... Mais chacun de nous est confronté à la règle absurde du hasard, dont le propre est justement de ne pas avoir de règles. Chaque matin de chaque jour, le hasard nous guette, nous tombe dessus. Il prend mille formes : la rencontre, l'accident, la chance, l'absurdité, et parfois la mort. Les personnages de ces sept nouvelles, chacun à sa manière, en sont, sans l'avoir cherché, les bénéficiaires ou les victimes. Ils vont réagir, faire face, grandir en humanité, et pour certains, sombrer dans l'ignominie.