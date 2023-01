L'Interdisciplinarité. Voyages au delà des disciplines

Inter-, pluri-, multi-, trans-disciplinarités : ces termes correspondent-ils à des effets de mode ou sous-tendent-ils une réelle innovation ? Tout au long du XXe ? siècle, la spécialisation des savants s'est renforcée, au nom de l'efficacité. Or, certaines questions scientifiques s'inscrivent dans un contexte complexe, nécessitant des compétences provenant de différentes disciplines. L'approche interdisciplinaire, c'est l'art d'articuler entre eux les outils d'analyses, les approches et les modes d'interprétations de différents domaines afin de développer des regards nouveaux et des questionnements originaux. Cet ouvrage a l'ambition d'exposer certaines de ces approches telles qu'elles se pratiquent au CNRS. Il offre un large spectre d'exemples traitant de questions diverses : Comment la robotique pourrait-elle aider dans la gestion de nos ressources en eau ? Comment certains minéraux naturels pourraient-ils servir au traitement des déchets radioactifs ? En quoi la recherche en imagerie médicale peut-elle être utile aux archéologues ? Comment l'étude de l'ADN peut-elle donner naissance à des nanorobots ? L'étude des sédiments peut-elle renseigner sur les techniques des premiers hominidés migrateurs ? Les ultrasons peuvent-ils soigner le cancer ? Quels sont les mécanismes de l'incroyable résistance des tardigrades ? Les reptiles peuvent-ils contribuer à comprendre la mécanique du sommeil ? Les violences urbaines peuvent-elles être modélisées et prédites ? Toutes ces questions mobilisent des théories et des outils méthodologiques issus de différentes disciplines. Les solutions apportées par une approche interdisciplinaire peuvent conduire à des innovations industrielles majeures ou contribuer à la révision de nos connaissances sur certains phénomènes.