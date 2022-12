Le permamanagement. Vers un management écologique et durable des acteurs et des organisations

Un management des hommes et des organisation inspiré de la permaculture Après une longue observation de cas managériaux complexes, Frédéric Demarquet a constaté que beaucoup de stratégies adoptées pour améliorer les situations de crise étaient en réalité contre-productives. De la même manière que retourner la terre en profondeur, user de pesticide et d'engrais, épuise le sol sur le long terme, les changements de process incessants, la pression infantilisante et le manque de confiance dans ses équipes peut épuiser les ressources d'une entreprise. Saviez-vous que la permaculture permet un rendement cinq à dix fois supérieur au mètre carré tout en préservant totalement l'écosystème ? Et si l'entreprise était aussi un écosystème fragile ? Et si les méthodes de permaculture adaptées à l'entreprise pouvaient permettre un meilleur rendement en préservant la santé mentale et physique de ceux qui y travaillent ? Ainsi est né le permamangement, un management durable, soutenable pour les hommes et les organisations, respectueux des processus de régulation et participant à créer de la richesse.