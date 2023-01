La justice est un combat de chaque instant... Tout prédestine Meredith McKenzie, fille et petite-fille d'éminents avocats de Manhattan, à suivre la voie tracée par ses ancêtres : de brillantes études, un mariage parfait, une vie au sein des élites. Mais, éprise de justice et de liberté, c'est aux côtés des minorités et des plus démunis qu'elle veut se battre. Un choix que ne comprennent pas les siens, bien décidés à ce qu'elle revienne dans le droit chemin. Tandis que son grand-père accède à la Cour suprême, Merrie s'engage dans les grandes causes de son époque, luttant pour les droits civiques et contre la guerre du Vietnam. Mais lorsque la violence frappe sa propre famille de plein fouet, tous doivent apprendre à survivre à une perte dévastatrice et repenser leurs valeurs...