Grand bien vous fasse ! Tome 4, Jouir des plaisirs de la vie

Jouir des plaisirs de la vie. Une vie sans plaisir est-elle possible ? Jouir des plaisirs de la vie, est-ce une injonction ou une quête ? Sommes-nous toujours et depuis toujours à la recherche du plaisir ? Cette question du plaisir est omniprésente depuis de nombreuses années et cette préoccupation de jouir à tout prix interroge... Notre monde a changé, est continuellement chahuté et chacun se questionne, cherche à être heureux, à goûter aux plaisirs, petits et grands, de la vie. Dans ce nouveau numéro de Grand bien vous fasse ! , nous sommes partis à la rencontre d'intellectuels, psychiatres, écrivains, journalistes, artistes, chercheurs, chefs... pour comprendre d'où vient le plaisir, explorer la jouissance de nos sens et de notre corps, et savourer les plaisirs de l'esprit... Maïa Mazaurette, Christophe André, Philippe Delerm, Thierry Marx, Eric Fottorino, Cécile Guéret, Susie Morgenstern, Eric-Emmanuel Schmitt, David Le Breton, entre autres, nous partagent leurs réflexions. Avec des dossiers fouillés, des interviews inédites, des éclairages originaux, Ali Rebeihi et Christilla Pellé-Douël prolongent l'émission phare de France Inter et proposent de faire le tour de ce thème inépuisable.