Un rêve, deux rives

" Cette trajectoire moderne d'un colonisé enfiévré par la vie parisienne, par l'alcool et les femmes, ce roman d'un homme de main du FLN, Algérien libre, violent, ouvrier ordinaire, père torturé et époux coriace, charrie toute la complexité de l'Histoire. De mon histoire. Et si ses actes, commis sur le sentier de la liberté, sont aussi le prix à payer pour sa dignité, je les accepte. Peut-être atténueront-ils un peu la portée de ses fautes. "