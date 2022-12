SOS Parcoursup

Une orientation réussie avec les astuces Parcoursup ! Parcoursup est LE sujet de conversation majeur des parents qui ont un enfant en terminale. Site incontournable pour postuler aux études supérieures quelles qu'elles soient, il est aussi le sujet d'inquiétudes et de nombreux fantasmes. Dans ce guide pratique et complet, Bruno Magliulo lève le voile sur la " machine " Parcoursup et vous aide à y voir plus clair avant de faire vos choix définitifs. Ses précieux conseils vous aident à aborder sereinement chaque étape du processus en tenant compte des choix de votre enfant et bien sûr de son profil scolaire. Bruno Magliulo est un spécialiste de l'orientation reconnu.