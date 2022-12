Victor Hugo en Chine. Un transfert culturel séculaire

Victor Hugo : voyage littéraire de la France à la Chine après de multiples détours Pour la première fois, le présent travail étudie de façon complète et systématique la fortune chinoise de Victor Hugo dans un réseau géopolitique complexe, en établissant une bibliographie intégrale des traductions chinoises des oeuvres hugoliennes qui servira les futures recherches non seulement en chinois et en français, mais aussi en anglais, en japonais et en russe. Ce n'est que dans sa globalité que cet ouvrage peut montrer l'ampleur de la transformation de l'oeuvre de Hugo depuis la France en Chine.