Sous l'égide de l'Alliance biblique française, une douzaine de partenaires catholiques, protestants, évangéliques et orthodoxes ont préparé ensemble Zebible. Une édition complète de la Bible, enrichie de nombreuses aides de lecture. ZeBible est le fruit d'une aventure interconfessionnelle sans équivalent, qui a mobilisé plus d'une centaine de rédacteurs de tous les horizons. A destination de tous, mais avec une orientation particulière en direction des jeunes lecteurs, l'ambition de cette édition est de donner envie d'ouvrir la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, et de l'explorer. Pour cela elle met à disposition des outils de lecture, elle explique comment lire la Bible, présente le monde de ses livres, propose des programmes de lecture autour des fêtes majeures : Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, des parcours thématiques autour de notions fortes comme l'amour, en présente les concepts centraux : Alliance, inspiration, offre des cartes, et encore des parcours de lecture qui permettent de découvrir les principaux itinéraires, où de puiser dans la Bible des éléments de réponse aux questions que l'on peut se poser, enfin chaque livre est précédé d'une présentation accessible et un commentaire en marge en accompagne le texte. Pour découvrir la richesse de ces textes fondateurs et y trouver des repères pour la vie.