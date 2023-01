La doctrine catholique sur le peuple juif après Vatican II

Affirmant le don de la terre au peuple juif tout en soutenant pleinement les revendications palestiniennes d'une patrie, ce livre décisif aborde la question de la mission auprès du peuple juif et nous offre un texte provocateur mais fidèle au magistère. Ce livre, fruit d'années de recherche, constitue une référence indispensable pour le dialogue judéo-chrétien. Il présente les affirmations du magistère catholique concernant le peuple de la première Alliance depuis le tournant du concile Vatican II et la déclaration Nostra Aetate en 1965. Il offre également une étude complète des grandes interprétations qu'en ont donné les courants théologiques et spirituels de part et d'autre. Avec tact, profondeur et précision, Gavin D'Costa traite ici des questions les plus cruciales et les plus sensibles. L'Eglise a-t-elle définitivement réglé la question de l'antijudaïsme ? Peut-elle continuer à témoigner du Christ auprès des Juifs au risque d'apparaître prosélyte ? Quelle valeur doit-elle accorder aux enseignements et aux rites du judaïsme ? Lui faut-il lier la promesse biblique de la Terre et l'existence de l'Etat moderne d'Israël ? Mais quelle attention accorder alors au sort du peuple palestinien ? Fidèle au message conciliaire, novateur dans ses réflexions, franc dans ses interrogations, Gavin D'Costa ouvre ici une perspective inégalée pour l'avenir de ce dialogue essentiel. Un ouvrage à lire absolument pour comprendre hier et préparer demain.