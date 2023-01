L'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo

Une BD qui éclaire avec sarcasme et réalisme la face cachée des expéditions françaises à l'ère coloniale. Quand le professeur Delescluze, grand scientifique français, disparaît soudainement sur les rives du fleuve Congo, Corentin Tréguier, officier candide, est recruté sur un malentendu pour mener l'enquête. Il se pourrait en effet que le professeur se soit transformé... en singe ! Un désastre pour les Français qui risquent l'honneur de la Nation et leurs ambitions africaines... mais une aubaine pour les Belges qui y voient l'occasion de s'emparer du Congo ! Camille de Willers, une intrépide espionne belge, est alors dépêchée pour embarquer aux côtés de Corentin et déceler les secrets de cet étrange phénomène. Mais la forêt renferme bien des énigmes, et tous devront apprendre à voir au-delà des apparences...