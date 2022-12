Au coeur de Cancale. Demeures et histoire

On la voyait comme une petite ville touristique, un port de pêche entièrement tourné vers la mer et la culture des huîtres. Mais il se trouve que, sur son piton rocheux, les yeux tournés vers le Mont-Saint-Michel, Cancale présente aussi un beau visage de pierre. Des maisons centenaires, hautes, majuestueuses ! Certaines très grandes, élevées aux premiers temps de l'essor balnéaire. D'autres plus petites, pour abriter des familles de pêcheurs... Passant d'une rue à l'autre, la Cancalaise Clémence Corbin s'est arrêtée longuement devant chacune de ces maisons. D'abord avec un regard d'architecte, son métier d'origine. Ensuite avec son regard d'artiste puisqu'elle saisit les façades une à une pour les dessiner à l'aquarelle. Peinture douce, précise, faisant ressortir comme par miracle le grain et la lumière du granit. Des textes de Simon Garcia complètent l'ouvrage, qui retracent Cancale dans toute son histoire, son économie et sa géographie.