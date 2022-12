Toi, moi, nous

Quand une pièce de théâtre féministe et engagée jouée au Panthéon donne corps à un recueil d'une grande puissance, comme une ode à la sororité. Dans le cadre d'un jumelage entre Colombes, Gennevilliers et le Panthéon, de nombreuses femmes se sont réunies pour écrire et créer. Des témoignages de ces héroïnes du quotidien sont nés des textes en prose d'une criante authenticité, abordant avec justesse les thématiques liées aux divers âges de la vie des femmes, leurs combats, leurs voix singulières et leur complémentarité. En septembre 2021, l'oeuvre Présentes, toutes au Panthéon ! , pièce chorale issue de ces poèmes, voit le jour. Ce recueil est la trace de cette aventure humaine et artistique fabuleuse.