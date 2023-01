Le cahier d'activités J'apprends facilement avec Montessori - 25 expériences pour explorer le monde (GS/CP) permet à l'enfant de revoir les notions vues à l'école, tout en s'amusant, grâce à un parcours de 25 expériences. Le cahier d'activités J'apprends facilement avec Montessori - 25 expériences pour explorer le monde (32 pages) est conçu par des éducatrices de la pédagogie Montessori. A travers 25 expériences simples et amusantes, l'enfant pourra réviser les fondamentaux liés aux notions explorer et questionner le monde des programmes de GS/CP, dans une approche pédagogique alternative. Cet enseignement se découpe en 6 domaines : le vivant, la matière, les arts, le temps, les objets et l'espace. Sur chaque page, vous trouverez une expérience à réaliser avec votre enfant (<45 min) ainsi détaillée : Le matériel à rassembler Les étapes illustrées à respecter Un défi pour aller plus loin dans la réalisation de l'expérience et la compréhension de la notion abordée Un conseil Montessori pour accompagner votre enfant Et en complément : Du matériel à découper permettant la manipulation !