Le reflet de mes pensées

Il y a si longtemps que je n'ai réussi à me reposer. Ballet incessant de ces mots qui se bousculent dans ma tête faisant un amalgame ineffable de phrases. Elles sont là, en moi, cherchant à donner un sens à ma destinée. Donner un sens au reflet de mes pensées. Les jeter là, pèle mêle, poser les mots. Inonder d'encre noire les pages blanches de mes pensées. Trouver les mots qui apaiseront leurs maux. Notre histoire, la vôtre. Chacun d'entre vous se retrouvera forcément face au miroir du passé. Je ne suis ni un auteur ni celui qui écrit en vain. Je suis juste un libre penseur dont les mots valsent jour et nuit au plus profond de moi.