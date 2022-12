Eliora et l'étoile du destin

Lucien, orphelin de dix ans, est triste et seul. Il se bat au quotidien contre son entourage sans égard pour lui. Cependant, grâce à une prophétie venant des temps antiques, l'univers céleste va intervenir en liant le destin de Lucien à celui d'Eliora, jolie fée de Luminor. Missionnée pour aider Lucien à échapper au monde de l'Energie Noire et leurs habitants, les Boudox, Eliora devra redoubler de courage. Tous deux vont plonger dans une aventure dangereuse et palpitante. Eliora réussira-t-elle à sauver Lucien ? Va-t-elle le protéger des maléfiques et redoutables Boudox ? Qui sortira vainqueur ?