Saint Louis. Louis de Poissy

Louis de Poissy, Louis IX ou St Louis, est plus généralement connu par l'Histoire sous son aspect auréolé, pour la vie prude et sage qu'il menait et pour son grand sens de la justice. L'auteur aborde successivement ces trois facettes du personnage, le Roi, le défenseur de la Terre Sainte et le serviteur inconditionnel de Dieu. Mais au-delà de la légende et de l'hagiographie, Louis IX est un roi qui inaugure un monde plus juste, mieux organisé, et fait avancer l'Histoire. Cette grande figure d'humanité, faite de lumière et de contrastes, ne peut qu'attiser notre curiosité, et susciter notre admiration.