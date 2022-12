Le reiki. Une énergie vitale transmise par les mains

Le Reiki constitue à la fois une technique de relaxation et une pratique thérapeutique d'imposition des mains plusieurs fois millénaire, qui fut redécouverte au Japon dans les premières décennies du XXe siècle. Il va renforcer la transmission d'énergie vitale dans tout le corps et permettre ainsi non seulement d'éliminer le stress mais encore d'accélérer la fréquence vibratoire et de dissoudre les blocages sur le plan physique, émotionnel et mental. S'adressant à l'être humain dans sa globalité, le Reiki s'attaque aux causes réelles des maux au lieu de traiter seulement les symptômes apparents. La plus simple et la plus naturelle des techniques manuelles, tout en entraînant un soulagement aussi bien physique que mental, va réveiller chez le patient le pouvoir de participer à son propre processus de guérison. Ce livre a pour but de fournir toutes les précisions à ceux qui s'interrogent sur les possibilités qu'offre le Reiki traditionnel et de leur permettre de se traiter eux-mêmes ou d'aider les autres afin d'assurer l'équilibre entre le corps et l'esprit.